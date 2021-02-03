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Более 60% проверенных домов престарелых не зарегистрированы – Минрегион

Среда, 3 февраля 2021, 11:29
Более 60% проверенных домов престарелых не зарегистрированы – Минрегион
Фото ТСН

В Украине проверили более тысячи домов престарелых, домов-интернатов и центров для алко- и наркозависимых; 335 из 538 проверенных пансионатов для пожилых людей отсутствуют в Реестре поставщиков социальных услуг.

Источник: Министерство развития общин и территорий в Facebook

Дословно: "По состоянию на 2 февраля уже проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центров для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и ​​соблюдении противопожарных норм.

При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг".

Детали: Члены правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара с 16 жертвами в харьковском доме престарелых поручили ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.

Также сообщается, что Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.

Результаты работы правительственной комиссии и окончательные результаты проверок будут обнародованы 19 февраля.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Харьковпожар
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