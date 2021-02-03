Более 60% проверенных домов престарелых не зарегистрированы – Минрегион
В Украине проверили более тысячи домов престарелых, домов-интернатов и центров для алко- и наркозависимых; 335 из 538 проверенных пансионатов для пожилых людей отсутствуют в Реестре поставщиков социальных услуг.
Источник: Министерство развития общин и территорий в Facebook
Дословно: "По состоянию на 2 февраля уже проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центров для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм.
При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг".
Детали: Члены правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара с 16 жертвами в харьковском доме престарелых поручили ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.
Также сообщается, что Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.
Результаты работы правительственной комиссии и окончательные результаты проверок будут обнародованы 19 февраля.
Предыстория:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в результате чего погибли 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов. А министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата.
- Арендатора сгоревшего дома престарелых Вячеслава Кравченко и его жену взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.