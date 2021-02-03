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Баканов: санкции СНБО направлены на защиту территориальной целостности

Среда, 3 февраля 2021, 11:54
Баканов: санкции СНБО направлены на защиту территориальной целостности

Глава СБУ Иван Баканов отмечает, что решение СНБО относительно санкций против холдинга кума Путина Виктора Медведчука направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Источник: Баканов, которого цитирует пресс-центр СБУ

Прямая речь: "Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".

Детали: Баканов отметил, что СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение, учитывая данные, которыми располагает, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукСБУСНБО
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