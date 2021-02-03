Баканов: санкции СНБО направлены на защиту территориальной целостности
Глава СБУ Иван Баканов отмечает, что решение СНБО относительно санкций против холдинга кума Путина Виктора Медведчука направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.
Источник: Баканов, которого цитирует пресс-центр СБУ
Прямая речь: "Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".
Детали: Баканов отметил, что СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение, учитывая данные, которыми располагает, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
- Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
- Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе.
- В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".