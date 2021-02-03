Вакцины в рамках COVAX начнут поступать в Украину в феврале – посол ЕС

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина начнет получать вакцины в рамках COVAX в феврале.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маасикас сказал во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в среду.

"Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинации от вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут поступать уже в феврале", - сказал Маасикас.

Посол добавил, что Украина вместе с другими странами-соседями является приоритетом для Евросоюза.

Он напомнил, что Евросоюз уже поддержал Украину во время эпидемии коронавируса, выделив 190 млн евро и 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки. "Это беспрецедентные объемы для кризисного года", - отметил Маасикас.

Ранее стало известно, что в феврале Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.