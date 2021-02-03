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В Украину придут дожди и похолодание

Среда, 3 февраля 2021, 13:28
Фото Ельдара Сарахмана, УП

4 февраля в Украину придут потепление и дожди, но уже 5 февраля – существенно похолодает.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В четверг ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем по всей Украине ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

 

Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в западных областях и южной части – до 9° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве 4 февраля временами дождь, ночью 0-2°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 4 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 13,7 градуса тепла в 2002 году, а самая низкая – на отметке 26,7 градуса мороза в 1911 году.

5 февраля в Украине без существенных осадков, только ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег. В северной части ночью 6-11° мороза, днём 3-8° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и на Закарпатье ночью около 0°, днём 2-7° тепла.

 

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 февраля без существенных осадков, ночью до 7-9° мороза, днем до 4-6° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15 м/с.

Темы: погода


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