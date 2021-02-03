Литва поддержала блокировку в Украине каналов Медведчука

Посольство Литвы в Киеве заявило, что поддерживает усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", - говорится в сообщении посольства в Twitter в среду.

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но одновременно для этой борьбы есть определенные пределы.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.