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ЕС в рамках борьбы с раком хочет указывать на вред алкоголя на этикетках

Среда, 3 февраля 2021, 19:56

Европейская комиссия в рамках своего плана борьбы с раком предложила до конца 2023 года обязать указывать на бутылках о вреде алкогольных напитков для здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

В плане, представленном в среду, говорится, что Брюссель предложит маркировать алкогольные напитки обязательными указаниями об их ингредиентах и пищевой ценности до конца 2022 года, а предупреждением о вреде для здоровья на этикетках - до конца 2023 года.

В то же время Маргаритис Схинас, комиссар по продвижению европейского образа жизни, заявил, что "мы не будем маркировать вино как-то токсическое". "Это то, кем мы являемся, часть нашего образа жизни", - сказал он.

Ульрих Адам, генеральный директор отраслевой группы spiritsEUROPE, приветствовал план борьбы с раком, и сказал, что его группа "полностью поддерживает целевые рекомендации, которые, как доказано, снижают вредное употребление алкоголя".

"Мы рады видеть, что Комиссия планирует поощрять инициативы по саморегулированию и совместному регулированию, связанные с маркетингом - областью, в которой наш сектор уже давно добивается высоких стандартов и целей", - добавил он.

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