Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 3 февраля: реакция на блокировку каналов Медведчука, электоральные настроения украинцев

Среда, 3 февраля 2021, 20:37
Новости 3 февраля: реакция на блокировку каналов Медведчука, электоральные настроения украинцев

Порошенко ответил, почему сам не заблокировал пул каналов Медведчука, Зеленского обошли в рейтинге доверия, — актуальные новости 3 февраля.

О реакции на блокировку каналов Медведчука

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Помимо этого, Порошенко поздравил СБУ с успешной операцией.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что не поддержал в СНБО введение санкций для нардепа Тараса Козака и телеканалов, поскольку считает, что они должны предстать перед судом.

Сам Медведчук уверен, что здесь есть "элемент внешнего управления", а сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович пригрозил инициировать импичмент Зеленскому. 

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой, и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.

В свою очередь посольство США в Киеве заявило о поддержке внедрения санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. А в ЕС заявили, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.

Об электоральных настроениях украинцев

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Сила и честь".

Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, однако поддержка его по сравнению с декабрем упала. При этом в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел Зеленского, третий - бывший премьер Владимир Гройсман.

О других важных новостях

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе. 

По инициативе СБУ СНБО ввел санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора Российской Федерации.

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы - 34%.

Главу ОАСК Павла Вовка принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС.

Россия будет поставлять вакцину от COVID-19 в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: