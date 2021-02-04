В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы.

Источник: ДСНС в комментарии УП

Детали: В ДСНС Украинской правде подтвердили факт пожара в одном из корпусов больницы. Около 00:19 4 февраля пожар удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются. Информация о количестве возможных жертв уточняется.

Пациентов больницы эвакуируют.

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