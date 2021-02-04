В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы. Погибли 4 человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в комментарии УП. Сайт ГосЧС

Детали: Украинской правде подтвердили факт пожара в одном из корпусов больницы. Около 00:19 4 февраля пожар удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются. Информация о количестве возможных жертв и пострадавших уточняется.

UPD: Позже пресс-служба ГосЧС сообщила, что "3 февраля в 23:25 в пгт. Запорожье по Гвардейском бульвара, 142, на территории 2 инфекционной больницы на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадало. Подразделениями ДСНС эвакуированы 7 человек. 4 февраля в 00:19 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв. К тушению привлекалось 58 чел. и 15 ед. техники ДСНС".