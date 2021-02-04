В Запорожье горело здание областной инфекционной больницы. Пациентов эвакуировали
Четверг, 4 февраля 2021, 01:01
В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы.
Источник: ДСНС в комментарии УП
Детали: В ДСНС Украинской правде подтвердили факт пожара в одном из корпусов больницы. Около 00:19 4 февраля пожар удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются. Информация о количестве возможных жертв уточняется.
Пациентов больницы эвакуируют.
Новость дополняется...