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В Запорожье горело здание областной инфекционной больницы. Пациентов эвакуировали 

Четверг, 4 февраля 2021, 01:01

В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы.

Источник: ДСНС в комментарии УП

Детали: В ДСНС Украинской правде подтвердили факт пожара в одном из корпусов больницы. Около 00:19 4 февраля пожар удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются. Информация о количестве возможных жертв уточняется.

Пациентов больницы эвакуируют.

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Темы: Запорожсталь


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