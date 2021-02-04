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Байден просит Сенат утвердить бывшего посла США в РФ главой ЦРУ

Четверг, 4 февраля 2021, 04:56

Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) кандидатуру дипломата Уильяма Бернса.

Источник: Сайт Белого дома

Детали: В администрации Байдена сообщили, что кандидатура Бернса уже направлено на рассмотрение в Сенат.

В январе комментируя номинирования Бернса на пост директора ЦРУ, президент Джо Байден заявил: "С ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ американский народ будет спать спокойно. Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, что обеспечивает безопасность наших людей и нашей страны. Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

Справка: Бернс с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.

Темы: РосcияСША


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