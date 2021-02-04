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Оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону украинских позиций – ООС

Четверг, 4 февраля 2021, 07:19

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций по автоматическому станковой гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООС


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