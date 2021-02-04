Главные новости среды и ночи: трагедия в Запорожье, реакция на блокировку каналов Медведчука
В Запорожье горело здание областной инфекционной больницы, Порошенко ответил, почему сам не заблокировал пул каналов Медведчука — актуальные новости 3 февраля.
О трагедия в Запорожье
В реанимации COVID-отделения запорожской областной инфекционной больницы в ночь на 4 февраля вспыхнул пожар. По данным ДСНС погибли 4 человека: врач и трое пациентов на аппаратах ИВЛ.
О реакции на блокировку каналов Медведчука
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Помимо этого, Порошенко поздравил СБУ с успешной операцией.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что не поддержал в СНБО введение санкций для нардепа Тараса Козака и телеканалов, поскольку считает, что они должны предстать перед судом.
Сам Медведчук уверен, что здесь есть "элемент внешнего управления", а сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович пригрозил инициировать импичмент Зеленскому.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.
Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой, и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.
В свою очередь посольство США в Киеве заявило о поддержке внедрения санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. А в ЕС заявили, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.
Об электоральных настроениях украинцев
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Сила и честь".
Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, однако поддержка его по сравнению с декабрем упала. При этом в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел Зеленского, третий - бывший премьер Владимир Гройсман.
О других важных новостях
Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".
Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.
По инициативе СБУ СНБО ввел санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора Российской Федерации.
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