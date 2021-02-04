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Главные новости среды и ночи: трагедия в Запорожье, реакция на блокировку каналов Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 08:00

В Запорожье горело здание областной инфекционной больницы, Порошенко ответил, почему сам не заблокировал пул каналов Медведчука — актуальные новости 3 февраля.

О трагедия в Запорожье

В реанимации COVID-отделения запорожской областной инфекционной больницы в ночь на 4 февраля вспыхнул пожар. По данным ДСНС погибли 4 человека: врач и трое пациентов на аппаратах ИВЛ.

О реакции на блокировку каналов Медведчука

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Помимо этого, Порошенко поздравил СБУ с успешной операцией.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что не поддержал в СНБО введение санкций для нардепа Тараса Козака и телеканалов, поскольку считает, что они должны предстать перед судом.

Сам Медведчук уверен, что здесь есть "элемент внешнего управления", а сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович пригрозил инициировать импичмент Зеленскому. 

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях в отношении холдинга Медведчука, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой, и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.

В свою очередь посольство США в Киеве заявило о поддержке внедрения санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. А в ЕС заявили, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.

Об электоральных настроениях украинцев

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы "ОПЗЖ", "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Сила и честь".

Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, однако поддержка его по сравнению с декабрем упала. При этом в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел Зеленского, третий - бывший премьер Владимир Гройсман.

О других важных новостях

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе. 

По инициативе СБУ СНБО ввел санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора Российской Федерации.

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы - 34%.

Главу ОАСК Павла Вовка принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС.

Россия будет поставлять вакцину от COVID-19 в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Темы: пожар


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