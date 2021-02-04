В Турции обнаружили три варианта мутировавшего СOVID-19 – министр

В Турции обнаружили три варианта мутации СOVID-19, в частности завезенный из Великобритании, южноафриканский и бразильский.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в Twitter

Прямая речь: "В нашей стране обнаружено 196 случаев мутировавшего вируса из Великобритании. Есть два случая обнаружения южноафриканского варианта и один бразильского".

Детали: Министр здравоохранения Турции призвал граждан и дальше придерживаться эпидмер, направленных на уменьшение появления новых случаев инфицирования, в частности избегать закрытых и людных пространств.

За минувшие сутки в Турции было выявлено 8 102 новых случая инфицирования коронавируса, 117 человек умерли, 8 314 выздоровели.

В Турции продолжается вакцинация населения, первую прививку получили более 2,4 млн человек.