Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ России заявила о задержании украинки в оккупированном Крыму

Четверг, 4 февраля 2021, 10:45
ФСБ России заявила о задержании украинки в оккупированном Крыму
Фото detector.media

Пограничное управлении российской ФСБ заявило о задержании в оккупированном Крыму гражданки Украины.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на издание оккупантов "Криминформ"

Дословно: "Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации".

Детали: Оккупанты отметили, что у женщины, 1966 года рождения, "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность". Ее обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска в Армянске.

В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ". Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

"Радио Свобода" отмечает, что подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилию задержанной в ведомстве не называют.

Для справки: После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом проходит формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: ФСБКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
ФСБ
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: