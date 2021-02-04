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ФСБ России заявила о задержании украинки в оккупированном Крыму

Четверг, 4 февраля 2021, 11:45
Фото detector.media

Пограничное управлении российской ФСБ заявило о задержании в оккупированном Крыму гражданки Украины.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на издание оккупантов "Криминформ"

Дословно: "Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации".

Детали: Оккупанты отметили, что у женщины, 1966 года рождения, "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность". Ее обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска в Армянске.

В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ". Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

"Радио Свобода" отмечает, что подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилию задержанной в ведомстве не называют.

Для справки: После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом проходит формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: ФСБКрымоккупация


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