В Киеве 342 случая коронавируса, выздоровели в 7 раз больше

В Киеве 3 февраля обнаружили 342 новых случая заболевания коронавирус, выздоровели за минувшие сутки 2457 человека, умерли 12 человек.

Источник: Официальный канал КГГА в Telegram

Детали: Среди заболевших, 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 133 человека в возрасте от 21 до 85 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов.

За все время пандемии коронавирус обнаружили в 129 506 человек. Преодолели болезнь 75972 жители. За период пандемии в столице - 2404 летальных случаев от вируса.

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