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В Киеве 342 случая коронавируса, выздоровели в 7 раз больше

Четверг, 4 февраля 2021, 12:09

В Киеве 3 февраля обнаружили 342 новых случая заболевания коронавирус, выздоровели за минувшие сутки 2457 человека, умерли 12 человек.

Источник: Официальный канал КГГА в Telegram

Детали: Среди заболевших, 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 133 человека в возрасте от 21 до 85 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов.

За все время пандемии коронавирус обнаружили в 129 506 человек. Преодолели болезнь 75972 жители. За период пандемии в столице - 2404 летальных случаев от вируса.

Предыстория:

  • За сутки 3 февраля в Украине COVID-19 диагностировали 5028 лицам, выздоровели 9933 пациентов, умерли 140 больных.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019


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