В Запорожье объявили день траура по погибшим при пожаре в больнице

В Запорожской области 5 февраля объявил днем траура в память о трех пациентов и врача, которые погибли во время пожара в инфекционной больнице.

Источник: Пресс-служба Запорожской ОГА

Детали: Председатель облгосадминистрации Александр Старух подписал распоряжение об объявлении дня траура.

На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменят все развлекательные мероприятия, внесут изменения в программы теле- и радиовещания.

Что этому предшествовало: