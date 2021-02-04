В Запорожье объявили день траура по погибшим при пожаре в больнице
Четверг, 4 февраля 2021, 12:37
В Запорожской области 5 февраля объявил днем траура в память о трех пациентов и врача, которые погибли во время пожара в инфекционной больнице.
Источник: Пресс-служба Запорожской ОГА
Детали: Председатель облгосадминистрации Александр Старух подписал распоряжение об объявлении дня траура.
На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменят все развлекательные мероприятия, внесут изменения в программы теле- и радиовещания.
Что этому предшествовало:
- В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.
- Министр здравоохранения Максим Степанов в четверг утром вылетел в Запорожье для установления обстоятельств пожара в областной инфекционной больнице, где погибли четыре человека.
- Причины пожара в Запорожской областной инфекционной больнице еще выясняют, предварительно установлено, что трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.
Украинская правда