Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Четверг, 4 февраля 2021, 13:05
В горах Ивано-Фракивщины и Закарпатья из-за погодных условий есть высокая угроза схода лавин.
Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook
Детали: По данным УкрГидрометцентра, 4-5 февраля из-за метелей на высокогорье Ивано-Франковской области, а также в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.
Туристам советуют заблаговременно планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов у спасателей.
Украинская правда