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Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Четверг, 4 февраля 2021, 13:05

В горах Ивано-Фракивщины и Закарпатья из-за погодных условий есть высокая угроза схода лавин.

Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook

Детали: По данным УкрГидрометцентра, 4-5 февраля из-за метелей на высокогорье Ивано-Франковской области, а также в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Туристам советуют заблаговременно планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов у спасателей.

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода


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