Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

В горах Ивано-Фракивщины и Закарпатья из-за погодных условий есть высокая угроза схода лавин.

Источник: Пресс-служба ДСНС в Facebook

Детали: По данным УкрГидрометцентра, 4-5 февраля из-за метелей на высокогорье Ивано-Франковской области, а также в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Туристам советуют заблаговременно планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов у спасателей.