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Австрия с 10 февраля усилит карантинные требования для приезжих из-за рубежа

Четверг, 4 февраля 2021, 13:27

Австрия с 10 февраля ужесточит и без того строгие карантинные требования для приезжих в страну из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The local.

Прибывшие в Австрию теперь должны показать отрицательный результат ПЦР или отрицательный тест на антиген в дополнение к регистрации с помощью онлайн-формы.

В отличие от предыдущих правил, лица, которые регулярно пересекают границу по работе, также должны будут регистрироваться онлайн один раз в неделю, и они обязаны предоставлять отрицательный результат ПЦР или теста на антиген один раз в неделю. Однако карантин на них не распространяется.

Во вторник австрийские СМИ сообщили, что для путешественников будет введен минимальный 10-дневный карантин, отменяющее правило, позволяющее людям покидать карантин через пять дней, если у них отрицательный результат на коронавирус. Однако в среду вечером правительство объявило, что это правило будет сохранено.

Существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией будет расширен.

Чтобы туристы не пересекали границу, насколько это возможно, ужесточается контроль в горнолыжных зонах.

Совсем недавно стали известны случаи, когда иностранцы выдавали себя за соискателей работы, но в конечном итоге приезжали кататься на лыжах.

Темы: АвстриякарантинкоронавирусCovid-2019


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