В Кремле не видят репрессий против тысячи задержанных

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никаких репрессий в России нет, а правоохранители задерживали "нарушителей закона" за участие в акциях.

Источник: Интерфакс, который цитирует Пескова

Прямая речь: "Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций".

"Они участвовали, и они были в ходе акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии".

"Вы каждый раз забываете, что время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер"

Детали: Прессекретар президента РФ отметил, что кто-то участвовал в "этих незаконных акциях" по собственной воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей, которые распространяли призывы участвовать в протестах.

На уточняющий вопрос, анализируется в Кремле пропорция применения силы со стороны правоохранительных органов и со стороны протестующих, ведь на видео в публичном доступе таких действий со стороны силовиков гораздо больше, Песков сказал, это спорный момент, и он с этим не соглашается.

Он подчеркнул, что Кремль, как и все, имеет доступ ко всей палитре социальных медиа, которые изобилуют различными видео и фотографиями, но также обладает другими записями и информацией от правоохранительных органов из мест, где проходили "несанкционированные акции".

Песков прокомментировал и заявление юристки Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь о том, что сотрудники правоохранительных органов ее душили, добиваясь кода от телефона. Он отметил, что Соболь должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав.

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