ОГП должен вернуть дело Татарова НАБУ из-за рассмотрения апелляции в Антикорсуде

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила решение Печерского райсуда Киева, который обязал передать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова от Национального антикоррупционного бюро к Службе безопасности Украины.

Источник: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и НАБУ в Facebook

Детали: 4 февраля состоялось заседание по судебному делу №757/55167/20-к – и Апелляционная палата ВАКС остановила исполнение постановления следственного судьи Печерского суда Киева от 14 декабря 2020 года до вынесения своего решения по этому делу.

14.12.2020 следственный судья Печерского райсуда Киева частично удовлетворил жалобу на бездействие генпрокурора в рамках уголовного производства №52020000000000655.

В ВАКС удовлетворили ходатайство одного из подозреваемых о возобновлении ему срока на апелляционное обжалование указанного постановления.

Поскольку Государственное бюро расследований не предоставило материалы дела, истребованные постановлением от 14.01.2021, судебное заседание было отложено до 13-ти часов 10.02.2021.

Суд повторно обязал уполномоченных лиц ГБР предоставить их Апелляционной палате Высшего антикоррупционного до того времени и разъяснил, что невыполнение решения влечет привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения. Возобновление срока на апелляционное обжалование можно обжаловать в Верховном суде в течение 3 месяцев со дня его провозглашения, в другой части решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

НАБУ заявляет, что в декабре 2020 года Офис генпрокурора незаконно изменил подследственность в производстве по Татарову, Печерский суд способствовал попытке "отстранить от расследования резонансного преступления НАБУ и САП", а ГБР заблокировало рассмотрение апелляционной жалобы в АП ВАКС непредоставлением материалов.

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