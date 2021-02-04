Данилов - критикам санкций: Возможна ли работа филиалов фашистских газет во время Второй мировой?

Секретарь СНБО Алексей Данилов понимает обеспокоенность международной и европейской федераций журналистов санкциями в отношении телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука, но обращает внимание на украинские исключительные обстоятельства, как то война и советует тщательно изучить контент вышеупомянутых каналов.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Деятельность международных и национальных организаций, которые занимаются защитой свободы слова и отстаиванием прав журналистов, является чрезвычайно важным и неотъемлемым признаком свободного и демократического общества.

Обеспокоенность, которую эти уважаемые организации выражают относительно санкций, введенных в действие решением СНБО Украины по отдельным информационным ресурсам, ожидаемв и понятна.

В то же время считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институции не делать поверхностных оценок и стандартных заявлений, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме.

Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в условиях, название которым - война.

Россия ведет против нашей страны войну, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают".

Детали: По словам Данилова, не последним из арсенала гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные каналы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

Секретарь СНБО обращает внимание, что IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так озабочены, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности.

Прямая речь: "Возможна ли была бы работа в Великобритании, США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено как нападение на "свободу слова"?

А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства.

На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить Государство и Независимость".

Что предшествовало: Международная и Европейская федерации журналистов осудили санкции, введенные в Украине против телеканалов, связанных с кумом президента России, народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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