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SkyUp весной запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу

Четверг, 4 февраля 2021, 13:54
SkyUp весной запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу
Фото lowcost.ua

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Европейская правда".

С 29 марта стартует рейс Киев – Лодзь, с 30 апреля Львов – Лодзь и с 29 мая Киев – Катовице.

Рейсы из Киева в Лодзь до 25 апреля будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, с 25 апреля – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Львова в Лодзь будут по понедельникам и пятницам, из Киева в Катовице – по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий Киев – Эйндховен, Киев – Манчестер, Киев - Эр-Рияд, Киев – Джидда, Киев – Мюнхен.

В декабре 2020 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

Темы: авиаУкраинаПольша
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