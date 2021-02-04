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В Португалии предлагают криминализировать вакцинацию от коронавируса вне очереди

Четверг, 4 февраля 2021, 14:24

В Португалии появилась законодательная инициатива о введении уголовной ответственности за вакцинацию от Covid-19 вне очереди.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

Проект такой инициативы внесла Социал-демократическая партия PSD, предлагая наказывать от штрафа до 3 лет лишения свободы как тех, кто вакцинирует людей вне очереди, так и тех, кто ищет такую возможность.

В обосновании депутаты указывают на ряд скандалов, связанных с вакцинацией вне очереди - от родственников персонала заведений до мэров городов.

Если в случае мэров или иных должностных лиц за такие поступки можно было привлечь к ответственности по статье о злоупотреблении служебным положением и неправомерное получение выгоды, ее нельзя было бы применить к некоторым другим категориям. Поэтому депутаты предложили определить вакцинацию вне очереди как отдельный подвид преступления в сфере здравоохранения - "чтобы не было сомнения, что такие поступки будут подлежать уголовному наказанию, независимо от статуса лица".

Напомним, в последнее время Португалия - среди стран Европы с наихудшей ситуацией с коронавирусом. На январь 2021 года пришлась половина всех смертей от коронавируса с начала эпидемии.

На прошлой неделе в правительстве заявили, что в стране остаются лишь семь свободных мест для тяжелых больных, и самой большой проблемой является нехватка персонала.

На помощь Португалии уже вылетела команда медиков из Германии, также помощь пообещала Австрия.

Темы: Португалиякоронавирус
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