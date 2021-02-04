Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Португалии предлагают криминализировать вакцинацию от коронавируса вне очереди

Четверг, 4 февраля 2021, 15:24

В Португалии появилась законодательная инициатива о введении уголовной ответственности за вакцинацию от Covid-19 вне очереди.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

Проект такой инициативы внесла Социал-демократическая партия PSD, предлагая наказывать от штрафа до 3 лет лишения свободы как тех, кто вакцинирует людей вне очереди, так и тех, кто ищет такую возможность.

В обосновании депутаты указывают на ряд скандалов, связанных с вакцинацией вне очереди - от родственников персонала заведений до мэров городов.

Дополняется...

Темы: Португалиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоДесятки молодых людей штурмовали телеканал "НАШ": требуют закрыть

фотоОблитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление

видео"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье

фотоВ Мариуполе нашли схрон оружия: больше 1600 гранат, десятки пистолетов

инфографикаЗеленский победил бы всех соперников во втором туре выборов – опрос

Карантин в Украине продлят до конца апреля – Шмыгаль

Все новости...
Португалия
Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с COVID
В Португалии самый высокий в мире уровень заболеваемости Covid
Португалия ограничила выезд граждан из страны на фоне рекорда смертности от COVID-19
Последние новости
15:36
Премьер анонсировал кадровые изменения на региональных таможнях
15:29
Закон о референдуме поддерживают чуть больше половины украинцев
15:24
В Португалии предлагают криминализировать вакцинацию от коронавируса вне очереди
15:14
Украина должна перейти на ядерное топливо из США - Витренко
15:06
фото, видеоДесятки молодых людей штурмовали телеканал "НАШ": требуют закрыть
14:58
Шмыгаль: Мы заинтересованы, чтобы инфляция разогревала экономику
14:54
SkyUp весной запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу
14:46
Данилов - критикам санкций: Возможна ли работа филиалов фашистских газет во время Второй мировой?
14:37
Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка
14:32
В Раде зарегистрировали уже третий закон о наказании за сексизм
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!