В Португалии предлагают криминализировать вакцинацию от коронавируса вне очереди

В Португалии появилась законодательная инициатива о введении уголовной ответственности за вакцинацию от Covid-19 вне очереди.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

Проект такой инициативы внесла Социал-демократическая партия PSD, предлагая наказывать от штрафа до 3 лет лишения свободы как тех, кто вакцинирует людей вне очереди, так и тех, кто ищет такую возможность.

В обосновании депутаты указывают на ряд скандалов, связанных с вакцинацией вне очереди - от родственников персонала заведений до мэров городов.

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