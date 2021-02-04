Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Четверг, 4 февраля 2021, 14:40

Российский военный самолет Ил-76МД в среду нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Инцидент произошел 3 февраля около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты, сообщила в четверг пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии в четверг был вызван посол России, ему передали соответствующую ноту.

Это первое нарушение государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. В предыдущие годы такие инциденты случались по нескольку раз в год.

Темы: ЭстонияРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Эстония
В Таллине задержали Бабченко, потому что забрасывал яйцами посольство РФ
В Эстонии призвали не навязывать Украине темп контрнаступления
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: