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Задержанного за поджег "Эпицентра" арестовали

Четверг, 4 февраля 2021, 16:34
Фото полиции

Задержанного за поджог торгового центра "Эпицентр" в Первомайске арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Источник: полиция Николаевской области со ссылкой на решение Первомайского районного суда от 4 февраля

Дословно: "Первомайский районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога".  

 

Детали: Сейчас правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.

Арестованному инкриминируют умышленное уничтожение имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушение на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК).

Предыстория:

  • 2 февраля мужчина, вооруженный ножом и топором, поджег помещение "Эпицентра" в Первомайске. При попытке его задержания пострадали двое охранников.
  • После совершения преступления 37-летнего злоумышленника задержали.

Украинская правда
Темы: Николаевская областьпожарарест


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