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"Вакцина - новый безвиз": Стефанишина раскрыла перспективы "паспортов вакцинации" для украинцев

Четверг, 4 февраля 2021, 17:56

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что если ВОЗ будет рекомендовать "паспорта вакцинации", то Украина со своей стороны их введет.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua, пишет "Европейская правда".

"Украина является частью международного сообщества. Мы не проводим политику самоизоляции. Если будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - заявила Стефанишина.

Она назвала вакцину "новым безвизом", подчеркнув, что именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию передвижения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации.

"Некоторые страны даже выступают с инициативой о введении единого паспорта вакцинации, который будет признаваться всеми как так называемый биометрический паспорт вакцинации. Но мы уже находимся в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать", - заверила вицепремьерка.

Она выразила уверенность, что "с апреля существенно снизится вакцинационный хайп" и на рынке не будет дефицита вакцин.

"Но это (разговоры о введении паспортов вакцинации. - Ред.) имеет место быть. Действительно, весь мир связывает возвращение к нормальному образу жизни именно с вакцинацией", - отметила Стефанишина.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью агентству "Интерфакс" 4 февраля, что вакцинация на данный момент не считается достаточно надежным параметром в контексте регулирования поездок в Евросоюз.

Правительство Швеции следом за Данией заявило о планах создать цифровой "паспорт вакцинации" от коронавируса к лету, предполагая, что в то время для этого документа будет действовать международный стандарт.

Темы: вакцинация


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