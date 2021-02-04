Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Несколько стран ЕС согласились поделиться с Украиной вакциной - Стефанишина

Четверг, 4 февраля 2021, 18:43

Несколько стран ЕС, среди которых одна очень дружественная к Украине, согласились на перепродажу Украине излишков вакцины от коронавируса.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.ua, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Украина сегодня фактически завершает консультации по перераспределению части излишков вакцины, которые получил ЕС.

"Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", - сказала Стефанишина.

Она не стала раскрывать название "очень дружественной" страны, отметив, что это конфиденциальная информация.

"В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - отметила вице-премьер.

"Но я также хотела бы поблагодарить и большое количестве стран ЕС, которые не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам. Речь идет о более чем 13 странах ЕС", - добавила она.

Кроме того, Стефанишина раскрыла перспективы введения паспортов прививок для украинцев и спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев.

Темы: ЕСУкраинавакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского по взысканию $6 млрд

ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому

фото, видеоДесятки молодых людей штурмовали телеканал "НАШ": требуют закрыть

фотоОблитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление

видео"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье

фотоВ Мариуполе нашли схрон оружия: больше 1600 гранат, десятки пистолетов

Все новости...
ЕС
Вакцинация вместе с ЕС или почему Украина против российской вакцины
Лидеры ЕС проведут двойной видеосаммит по вакцинам и безопасности
Зеленский объяснил послам G7 и Евросоюза причины блокирования каналов Медведчука
Последние новости
20:01
В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука
19:47
фотоВ Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"
19:38
SkyUp весной запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу
19:21
Вице-премьер спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев
18:58
Укртрансгаз с УЭБ с марта запускает биржевую торговлю газом из хранилищ
18:53
Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского по взысканию $6 млрд
18:48
Одна доза вакцины Pfizer способна защитить от COVID, но не сразу – исследование
18:45
В МВФ пока не называют сроков выделения Украине следующего транша
18:43
Несколько стран ЕС согласились поделиться с Украиной вакциной - Стефанишина
18:41
НБУ увеличил электронный лимит по валютным операциям за границу
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!