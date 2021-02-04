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Польско-украинской войны за памятники в Берлине нет – посол в Германии

Четверг, 4 февраля 2021, 19:13

Посол Украины в Германии заверил, что не вмешивался в создание в Берлине мемориала, посвященного польским жертвам нацизма.

Об этом говорится в его письме, опубликованном порталом Onet в ответ на статью о польско-украинской войны за памятники в Берлине, передает "Европейская правда".

"Будучи послом Украины в Германии, я никогда не выступал и не вмешивался в создание мемориала, посвященного польским жертвам нацизма. Это абсолютная чушь ", - заявил он.

По словам посла, через влиятельные немецкие СМИ он приветствовал решение Бундестага построить памятник в честь поляков. Однако он отметил необходимость сооружения подобного памятника, который бы чествовал погибших украинцев.

"Поэтому я призвал й построить в Берлине также памятник, посвященный 8 миллионам погибших украинцев. Такое решение было бы проявлением исторической справедливости ", - заявил Мельник.

В то же время он выразил возмущение заявлениями посла Польши в Берлине, который обвинил украинского коллегу в препятствовании планам построить такой памятник.

Посол заверил, что войны за памятники в Берлине между поляками и украинцами нет.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в Берлине нет украинского-польской войны! Однако мы видим присутствие темных сил - как внешних, и не только в России, так и внутренних - которые любой ценой хотят разделить наши нации, посеять между нами раздор и недоверие ", - отметил он.

"Наши страны должны в один голос говорить о деликатных проблемах исторической памяти, особенно в Германии. И главное, мы не можем позволить третьим силам забить клин между украинцами и поляками", - добавил дипломат.

Как сообщалось, посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал октябрьское решение Бундестага о создании в Берлине места памяти польским жертвам нацизма, забыв при этом об украинцах.

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