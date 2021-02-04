Сопредседателя Боснии допросили по делу похищенной в Луганске иконы

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик был допрошен в четверг, 4 февраля, в прокуратуре БиГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Сторона обвинения заявила, что допрос состоялся в рамках дела, которая известна общественности как "Икона", но больше информации и подробностей об этом слушания не разглашается.

Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по делу. В частности, были заслушаны посла БиГ в России. Также сообщалось, что запрос о международной правовой помощи были направлены в компетентные учреждения.

Как сообщалось, во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, которая ранее хранилась в Луганске. Позже украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.

Украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине заявило, что икону нужно вернуть Украине.

Додик ранее заявлял, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Додик говорит, что история об иконе была сфабрикована в Боснии и Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

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