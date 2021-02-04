Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

Карантин в Украине продлят до конца апреля, ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому, — актуальные новости 4 февраля.

О продлении карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Об ОПЗЖ и импичменте Зеленского

На своем съезде "ОПЗЖ" решила инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского через санкции против нардепа партии Тараса Козака и блокировки "трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов" – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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