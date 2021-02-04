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Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

Четверг, 4 февраля 2021, 20:14
Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

Карантин в Украине продлят до конца апреля, ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому, — актуальные новости 4 февраля.

О продлении карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.

Об ОПЗЖ и импичменте Зеленского

На своем съезде "ОПЗЖ" решила инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского через санкции против нардепа партии Тараса Козака и блокировки "трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов" – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

О других важных новостях

Министр юстиции Денис Малюська заявил о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, которые пытались отсудить у государства 6 млрд долларов.

У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требуют закрытия телеканала.

Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 21,2% украинцев - он возглавляет рейтинг, но отрыв от ближайших соперников 4-5%. При этом во втором туре Зеленский победил бы всех соперников.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то уверенно в парламент попали бы 4 партии, еще семь балансируют на грани прохождения.

Главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко рассказал, что в заведении произошло возгорание медицинского оборудования.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4051, который регулирует дистанционную работу украинцев.

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