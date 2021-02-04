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Посол Канады в Украине рассказала о перспективах соглашения о мобильности молодежи

Четверг, 4 февраля 2021, 21:35

Посол Канады в Украине Лариса Галадза анонсировала сотрудничество с представителями Верховного Совета и правительства с целью подготовки соглашения о мобильности молодежи.

Об этом она сказала в интервью англоязычному новостному проекту Kyiv Not Kiev, сообщает "Европейская правда".

Посол выразила свое восхищение идеей соглашения о мобильности молодежи.

"Это не просто лист бумаги, который говорит, что канадское и украинское правительство хотят, чтобы молодые люди путешествовали между странами. Это имеет гораздо большее значение. Соглашение о мобильности молодежи позволит молодым украинцам приехать в Канаду в год, найти там работу или попутешествовать. Так же канадцы смогут приехать в Украину", - сказала Лариса Галадза.

"Поэтому мы должны работать с депутатами Верховной Рады, с соответствующими министрами и органами, чтобы сделать это возможным", - добавила она.

По мнению дипломата, такое соглашение станет успехом как для украинцев, так и для канадской молодежи.

Стоит отметить, что о том, что Украина и Канада планируют подписать соглашение о мобильности молодежи, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко еще в начале 2020 года.

Соглашения о мобильности молодежи улучшают доступ молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на рынок труда, позволяя им работать за рубежом в течение 12 месяцев. Кандидаты имеют возможность участвовать дважды в течение периода до 24 месяцев.



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