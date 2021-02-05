Бывший президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.

Источник: Reuters

Детали: С запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.

"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа. Адвокаты также назвали такие действия оппонентов "пиаром".

Демократы же считают, что отказ свидетельствовать лишь поддерживает и так отрицательные выводы относительно действий бывшего главы Белого дома во время митинга, в результате которого его сторонники захватили Капитолий.

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Напомним: