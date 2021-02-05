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Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента

Пятница, 5 февраля 2021, 01:29

Бывший президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.

Источник: Reuters

Детали: С запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.

"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", –  ответили у Трампа. Адвокаты также назвали такие действия оппонентов "пиаром".

Демократы же считают, что отказ свидетельствовать лишь поддерживает и так отрицательные выводы относительно действий бывшего главы Белого дома во время митинга, в результате которого его сторонники захватили Капитолий.

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Напомним:

  • 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.
  • Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.
  • Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.
  • Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТрампимпичментСША


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