Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента
Пятница, 5 февраля 2021, 00:29
Бывший президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.
Источник: Reuters
Детали: С запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.
"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа. Адвокаты также назвали такие действия оппонентов "пиаром".
Демократы же считают, что отказ свидетельствовать лишь поддерживает и так отрицательные выводы относительно действий бывшего главы Белого дома во время митинга, в результате которого его сторонники захватили Капитолий.
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Напомним:
- 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.
- Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.
- Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.
- Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.
Ольга Гетьманец, УП