Позиция ЕС в отношении Украины в переговорах с РФ должна быть твердой – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что позиция Европейского Союза относительно Украины в переговорах с Россией должна быть твердой и единой.

Источник: Макрон во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касающиеся Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность".

Детали: Французский лидер считает, что в отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию.

"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, мы нуждаемся в политической дискуссии с Россией... Когда я вижу результаты предыдущей стратегии по Украине, а также нынешней отношении Беларуси, – эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии касательно этих стран", – сказал Макрон.

Кроме мнения о возобновлении диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями. Он убежден, что мир и стабильность на Европейском континенте невозможны без переговоров с Москвой.

"По разным причинам, в основном в связи с агрессивностью России, а также расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на восток, но это не уменьшило конфликтность и угрозы в этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы по развитию мира и безопасности на всем континенте", – заявил президент Франции.