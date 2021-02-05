Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Позиция ЕС в отношении Украины в переговорах с РФ должна быть твердой – Макрон

Пятница, 5 февраля 2021, 02:38

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что позиция Европейского Союза относительно Украины в переговорах с Россией должна быть твердой и единой.

Источник: Макрон во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касающиеся Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность".

Детали: Французский лидер считает, что в отношениях с Москвой Европа должна вести всеобъемлющий диалог и дискуссию.

"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, мы нуждаемся в политической дискуссии с Россией... Когда я вижу результаты предыдущей стратегии по Украине, а также нынешней отношении Беларуси, – эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии касательно этих стран", – сказал Макрон.

Кроме мнения о возобновлении диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями. Он убежден, что мир и стабильность на Европейском континенте невозможны без переговоров с Москвой.

"По разным причинам, в основном в связи с агрессивностью России, а также расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на восток, но это не уменьшило конфликтность и угрозы в этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы по развитию мира и безопасности на всем континенте", – заявил президент Франции.

Украинская правда
Темы: ФранцияРосcиямеждународные отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Последнюю неделю на фронте происходит обострение – Аваков

видеоОкружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах – расследование

видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"

Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

фотоВ Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"

Все новости...
Франция
Макрона пообещал до конца лета вакцинировать всех сограждан
Французам позволят обедать на рабочем месте, чтобы снизить риск заражения COVID-19
Во Франции горнолыжные подъемники не откроют в феврале, но курорты будут работать
Последние новости
03:26
Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом "НАШ"
02:38
Позиция ЕС в отношении Украины в переговорах с РФ должна быть твердой – Макрон
01:59
Байден: Навального надо немедленно отпустить
01:29
Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента
00:55
Последнюю неделю на фронте происходит обострение – Аваков
00:17
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
23:58
видеоОкружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах – расследование
23:47
видео"Порошенко не хватило политической воли" – Аваков о блокировании каналов Медведчука
23:10
видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"
22:42
Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!