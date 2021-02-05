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Боевики обустраивают позиции возле Крымского – ООС

Пятница, 5 февраля 2021, 06:33
Боевики обустраивают позиции возле Крымского – ООС

4 февраля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного возле Пивденного.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с 82-х мм миномета и стрелкового оружия вблизи Пивденного. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении.

Кроме того, возле Крымского был зафиксирован факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

Также поблизости Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

А недалеко от населенного пункта Павлополь враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", – заверили в штабе.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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