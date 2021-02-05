Во Франции подтвердили первые четыре случая бразильского штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил министр здравоохранения Оливье Веран.

По крайней мере об одном случае известно, что он был завезен путешественницей по возвращении из Бразилии. Женщина возвращалась транзитом через Париж и Марсель на юг Франции.

"Мутировавшие штаммы, поскольку они более заразны, вероятно постепенно вытеснят более привычный для нас тип коронавируса", - отметил Оливье Веран.

Он добавил, что сейчас самое важное - выиграть время для вакцинации наиболее уязвимых групп населения и приложить усилия к тому, чтобы новые штаммы распространялись как можно медленнее.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 23 448 новых заражений, 360 заболевших скончались. С начала января суточный прирост новых случаев стабильно колеблется между 20-26 тысячами.

В правительстве Франции пока отвергают вероятность повторного локдауна, но призывают граждан к максимальной осторожности и просят оставаться на дистанционной работе всех, кто может это сделать.

Напомним, ранее на этой неделе в Великобритании анонсировали массовое тестирование для 80 000 жителей Англии после выявления первых случаев африканского штамма, не связанных с путешествиями.