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Послы G7 ждут судебную реформу в Украине

Пятница, 5 февраля 2021, 11:05

На встрече с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 говорили о важности и непременности комплексной судебной реформы для развития Украины.

Источник: Twitter послов G7

Прямая речь: "На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ этого года. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины".

Детали: Также дипломаты отметили необходимость усиления антикоррупционных институтов и мер.

Они высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины.

Напомним:

  • 3 февраля на встрече президента Украины Владимира Зеленского с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине обсуждали о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Украинская правда
Темы: G7судреформыУкраинаВерховная Рада


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