Послы G7 ждут судебную реформу в Украине

На встрече с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 говорили о важности и непременности комплексной судебной реформы для развития Украины.

Источник: Twitter послов G7

Прямая речь: "На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ этого года. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины".

Детали: Также дипломаты отметили необходимость усиления антикоррупционных институтов и мер.

Они высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины.

Напомним: