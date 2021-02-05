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СБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР

Пятница, 5 февраля 2021, 10:20
СБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР
Фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла деятельность организации пророссийских сепаратистов на Запорожье, которые агитировали за возрождение СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.

Источник: СБУ

Дословно: "Участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающий за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого "народовластия"".

 

Детали: Сообщается, что по указанию кураторов из РФ организатор украинской ячейки движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти и просила открыть в одном из поселков Запорожье избирательный участок для проведения фейкового волеизъявления.

Она также требовала финансирования "выборов" за счет местного бюджета.

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

Украинская правда

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Темы: СБУЗапорожьесепаратизм
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