Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР

Пятница, 5 февраля 2021, 11:20
Фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла деятельность организации пророссийских сепаратистов на Запорожье, которые агитировали за возрождение СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.

Источник: СБУ

Дословно: "Участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающий за "возрождение обновленных республик СССР". По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого "народовластия"".

 

Детали: Сообщается, что по указанию кураторов из РФ организатор украинской ячейки движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти и просила открыть в одном из поселков Запорожье избирательный участок для проведения фейкового волеизъявления.

Она также требовала финансирования "выборов" за счет местного бюджета.

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

Украинская правда
Темы: СБУЗапорожьесепаратизм


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального

фотоПамятник Бандере в центре Львова облили красной краской

Почти 5 тысяч случаев COVID и более 8 тысяч выздоровлений за сутки в Украине

Байден: Навального надо немедленно отпустить, США будут давать отпор России

Последнюю неделю на фронте происходит обострение – Аваков

Все новости...
СБУ
Одиозный бизнесмен пытался решить свои проблемы взяткой
Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного
Аваков о санкциях против холдинга Медведчука: Материалы СБУ исчерпывающи
Последние новости
11:20
фотоСБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР
11:19
инфографикаПандемия может длиться 7 лет при нынешних темпах вакцинации – Bloomberg
11:07
В Украине вакцина CoronaVac должна быть до конца мая, иначе "Лекхим" вернет миллиард – StateWatch
11:05
Послы G7 ждут судебную реформу в Украине
10:56
видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису
10:50
В 2021 году цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительства
10:44
фото В центре Киева снесут памятник, чтобы построить высотку
10:27
Венгрия на следующей неделе планирует начать прививки российской вакциной
10:00
В Кабмине прогнозируют, что курс гривни не превысит 30 за доллар до 2024 года
09:46
Бразильский штамм коронавируса обнаружили во Франции
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!