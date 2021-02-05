Пандемия может длиться 7 лет при нынешних темпах вакцинации – Bloomberg

На вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок.

Источник: "Bloomberg"

Детали: Американское издание попыталось спрогнозировать, когда закончится пандемия, на основании математического подсчета охвата прививками. Поскольку доступные на сегодня вакцины требуют двух доз для полной вакцинации, расчеты основаны на двух дозах на человека (но без различия первой и второй доз, так как эти данные не везде доступны).

По данным Bloomberg, более 119 миллионов доз вакцин уже были введены в 67 странах. Последний показатель составлял примерно 4,54 миллиона доз в день.

В США было введено 36,7 миллиона доз – и уже больше американцев получили по крайней мере одну дозу, чем дали положительный результат на вирус с начала пандемии. За последнюю неделю в Штатах вводили в среднем 1,34 миллиона доз в день.

Американские ученые предположили: для того, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло, потребуется от 70% до 85% охвата населения вакцинами. Отчет Bloomberg Vaccine Tracker показывает, что некоторые страны добиваются более быстрого прогресса, чем другие, нацеливаясь на 75% охват вакциной двумя дозами.

Израиль, страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире, достигнет 75% охвата всего за два месяца. США могут успеть с массовой вакцинацией к 2022 году (хотя Северная Дакота может справиться на шесть месяцев раньше, чем Техас).

Поскольку вакцинация идет быстрее в более богатых западных странах, чем в остальной части земного шара, при нынешних темпах миру потребуется на вакцинацию 75% населения 7 лет.

Впрочем, на эту цифру могут повлиять разные обстоятельства.

Например, в Канаде из-за сбоев в поставках вакцин темп вакцинации упал – и сейчас расчеты показывают, что для достижения 75% охвата потребуется более 10 лет. Однако количество прививок будет расти – и прогноз также изменится.

Вакцинация может ускориться и с появлением большего количества вакцин. Некоторые из крупнейших мировых центров по производству вакцин в Индии и Мексике только начинают свою работу.

Страны заключили контракты на более 8,5 миллиардов доз вакцины в рамках более 100 соглашений, отслеживаемых Bloomberg. Только треть стран начали кампании вакцинации.

Ученые надеются на выработку коллективного иммунитета благодаря обширной вакцинации. При этом в научном сообществе дискутируют о том, при каком охвате прививками он достигается.

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