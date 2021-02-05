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Лавров уверен, что противоречия с ЕС останутся

Пятница, 5 февраля 2021, 12:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что противоречия между Евросоюзом и Россией сохранятся и в дальнейшем.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем во время его визита в Москву.

Лавров заявил, что отношения между ЕС и Россией переживают "не лучшие времена" и пожаловался на "нелегитимные односторонние рестрикции, которые ЕС ввел под надуманными предлогами".

"Мы рассчитываем, что при пересмотре отношений с Россией которые, как я понимаю, запланированы в Евросоюзе на март этого года на очередном саммите, будет сделан выбор в пользу конструктивного, профессионального и прагматичного взаимодействия.

Противоречия, конечно останутся, хотя лучше уменьшать их количество. Но мы остаемся соседями и несем общую ответственность за поддержание стабильности на нашем общем европейском, евразийском континенте", - заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что дальнейшее ухудшение отношений может иметь негативные и непредсказуемые последствия и обе стороны разделяют это понимание и заинтересованы расширить диалог, в том числе в тех вопросах, где позиции расходятся.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля находится с первым на этом посту визитом в Москву.

До визита Борреля в Москву ЕС решил не принимать решение, вводить дополнительные санкции против России за арест Навального.

Темы: ЛавровЕСРосcия
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