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Вторая неделя февраля будет по-настоящему зимней: снегопады и до -20

Пятница, 5 февраля 2021, 13:07
Фото dominiplast.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий и похолодание до -20 градусов.

Источник: Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "6 февраля в южной части, на Прикарпатье и в Винницкой области снег, в Карпатах местами значительный снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 6-13° мороза, в северных и центральных областях местами до 16° мороза; днем 1-8° мороза; на Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура ночью 0-5° тепла".

Детали: 7-8 февраля погода ухудшится еще больше, а ночная температура воздуха опустится до -20°.

В воскресенье и понедельник в Украине снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели; днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед.

Температура ночью 13-20° мороза, днем ​​7-14° мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью 3-10° мороза, днем ​​от 4 мороза до 2 тепла. На дорогах страны гололедица.

В Киеве на выходных будет холодно. В субботу ночью -10-12°, днем ​​-5-7° градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17°, днем ​​-9-12°, без осадков.

8 января в столице ожидаются снегопады и гололедица.

Украинская правда
Темы: погода


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