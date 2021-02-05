Минздрав обновил список стран "красной" зоны. Теперь там все соседи Украины

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Источник: перечень государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 5 февраля с сайта Минздрава

Детали: К "красной" зоне относятся страны с более высоким, чем в Украине (142,3), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

В эту зону вошли 80 стран. В первую десятку попали Португалия, Андорра, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Монако, Словения, США и Ливан.

Также к "красной" зоне относятся все соседи Украины. В частности, туда попала Молдова с показателем 172,3, которая в перечне Минздрава за 29 января единственная из всех соседей была в "зеленой зоне". Согласно данным Минздрава, среди европейских стран-соседей лучшая эпидситуация - в Венгрии (163,8), тогда как худшая - в Словакии (468,4).

К "зеленой" зоне, вместе с тем, принадлежат Суринам, Коморские острова, Ливия, Гондурас, Катар, Босния и Герцеговина, Иордания, Турция, Белиз, Эквадор и др.

Всего в перечне Минздрава есть 194 страны.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы .

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.