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Под Харьковом в дом активистов бросили гранату и сожгли два автомобиля

Пятница, 5 февраля 2021, 13:28
Под Харьковом в дом активистов бросили гранату и сожгли два автомобиля
Фото Харьков 1654

Неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов, которые борются с песчаными карьерами в Харьковской области.

Источник: Общественное

Прямая речь пострадавшей активистки Натальи Шибаевой: "Услышали взрыв, выскочили, увидели, что сначала одна машина пылает и впоследствии, видимо, сразу и вторая загорелась. Со второй машины огонь перекинулся на гаражные ворота.

Потом уже выяснилось, что бросили гранату. На втором этаже разбиты окна, но сама граната разорвалась в водостоке. Там все повреждено".

 
фото Харьков 1654

Прямая речь председателя Ольховской ОТО Александра Шмиголя: "Пострадал дом и два автомобиля. Это действительно активисты, которые вели борьбу с карьерами. Есть два карьера, один законный, другой оформляется. И есть большое недовольство людей, если начнет работать второй карьер, больше станет грузового транспорта и тому подобное".

 
Фото Харьков 1654

Детали: ЧП произошло в ночь на 5 февраля в селе Сороковка Ольховской объединенной территориальной общины в Харьковском районе.

По словам активистки, люди во время чрезвычайного происшествия не пострадали. Супруги сами погасили пожар. А их ребенок вызвала полицию.

Взрыв и повреждение машин владельцы жилья связывают со своей активной общественной позицией.

Шмиголь отметил, что сейчас полиция выясняет, что именно взорвалось в доме активистов.

В полиции пообещали предоставить информацию о событии позже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьактивистывзрыв
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