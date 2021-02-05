Пленки ОАСК и Вовк: ВАКС опровергает давление на судью по делу

Высший антикоррупционный суд сообщил, что на судью Андрея Бицюка, который рассматривает дело относительно пленок Окружного админсуда Киева и его главы Павла Вовка, никто не оказывает давление.

Источник: ВАКС

Дословно: "Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу, так же как и в остальных делах, которые он рассматривает, исходя исключительно из материалов дела, руководствуясь действующим уголовным процессуальным законом и исходя из внутреннего убеждения, которое основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств в уголовном производстве".

Детали: Бицюк утверждает, что информация о давлении Высшего совета правосудия по делу ОАСК не соответствует действительности.

Также судья ВАКС призвал "воздержаться от публикаций о давлении, вероятном влиянии или других категорических и лишенных основания суждениях по указанному делу и других, в которых он осуществляет судебный контроль".

Что было раньше: 3 февраля судья Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному приводу в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка.

В ЦПК заявили, что Бицюк принял решение несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия.

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