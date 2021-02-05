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Пленки ОАСК и Вовк: ВАКС опровергает давление на судью по делу

Пятница, 5 февраля 2021, 14:45

Высший антикоррупционный суд сообщил, что на судью Андрея Бицюка, который рассматривает дело относительно пленок Окружного админсуда Киева и его главы Павла Вовка, никто не оказывает давление.

Источник: ВАКС

Дословно: "Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу, так же как и в остальных делах, которые он рассматривает, исходя исключительно из материалов дела, руководствуясь действующим уголовным процессуальным законом и исходя из внутреннего убеждения, которое основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств в уголовном производстве".

Детали: Бицюк утверждает, что информация о давлении Высшего совета правосудия по делу ОАСК не соответствует действительности.

Также судья ВАКС призвал "воздержаться от публикаций о давлении, вероятном влиянии или других категорических и лишенных основания суждениях по указанному делу и других, в которых он осуществляет судебный контроль".

Что было раньше: 3 февраля судья Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному приводу в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка.

В ЦПК заявили, что Бицюк принял решение несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия.

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Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Украинская правда
Темы: ОАСКПавел Вовк Антикоррупционный суд


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