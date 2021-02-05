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Италия открывает горнолыжные курорты, закрытые с ноября

Пятница, 5 февраля 2021, 15:15
Фото с Twitter ЕП

В Италии в этом месяце планируют вновь открыть горнолыжные трассы, которые были закрыты в ноябре из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 15 февраля горнолыжные трассы могут снова открыть в регионах, которые в Италии обозначены как "желтые". На данный момент 15 из 20 регионов Италии определены "желтыми" зонами.

Решение об открытии было принято в четверг правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусным ограничениям.

Ожидается, что горнолыжные трассы останутся закрытыми в "оранжевых" и "красных" регионах.

Органы власти в некоторых регионах настаивают на том, чтобы "оранжевые" зоны также имели возможность снова открыть горнолыжные трассы с применением мер, таких как обязательное использование масок FFP2, но в четверг их предложения отклонили.

В то же время пока неизвестно, смогут ли люди покинуть пределы своего региона, чтобы посетить курорты. Италия должна пересмотреть свой запрет на необязательные поездки между регионами, который действует по крайней мере до 15 февраля.  

Темы: Италиякоронавирускарантин


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