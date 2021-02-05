Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа

Пятница, 5 февраля 2021, 15:35
В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа

В Министерстве иностранных дел считают, что Россия в отчаянии пытается убедить "хоть кого-то" в принадлежности ей Крыма.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter, Радио Свобода

Прямая речь: "Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило законодательство и международное право".

Детали: 2 февраля Верховная Рада поддержала постановление президента Владимира Зеленского о введении санкций против Республики Никарагуа. Причина - летом 2019 года правительство Никарагуа открыло почетное консульство страны в оккупированном Крыму, а именно - в Симферополе.

5 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение ВР "смехотворным". "Это решение выглядит смехотворно. Как известно, с 2017 года Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, поэтому санкции накладывать, по сути, не на что. Пожалуй, это акт отчаяния", - заявила она.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинасанкцииКрыммир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: