Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа

Пятница, 5 февраля 2021, 16:35

В Министерстве иностранных дел считают, что Россия в отчаянии пытается убедить "хоть кого-то" в принадлежности ей Крыма.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter, Радио Свобода

Прямая речь: "Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило законодательство и международное право".

Детали: 2 февраля Верховная Рада поддержала постановление президента Владимира Зеленского о введении санкций против Республики Никарагуа. Причина - летом 2019 года правительство Никарагуа открыло почетное консульство страны в оккупированном Крыму, а именно - в Симферополе.

5 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение ВР "смехотворным". "Это решение выглядит смехотворно. Как известно, с 2017 года Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, поэтому санкции накладывать, по сути, не на что. Пожалуй, это акт отчаяния", - заявила она.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинасанкцииКрыммир


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова представила нового прокурора Одещины

В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой"

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

видеоБывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Все новости...
Росcия
Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов
Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского
В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак
Последние новости
17:33
НБУ отказал Тигипко в опосредованной покупке Проминвестбанка
17:27
Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная
17:25
Чехия заинтересовалась российским "Спутником V"
17:01
В январе регистрации б/у авто превысили продажи новых в 4,5 раза – ассоциация
16:54
Данилов говорит, что санкции против холдинга Медведчука готовили 8 месяцев
16:54
Зеленский отменил публикацию своих указов в "Официальном вестнике"
16:48
Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов
16:35
В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа
16:33
Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского
16:27
Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!