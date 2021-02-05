В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа

В Министерстве иностранных дел считают, что Россия в отчаянии пытается убедить "хоть кого-то" в принадлежности ей Крыма.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter, Радио Свобода

Прямая речь: "Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило законодательство и международное право".

Детали: 2 февраля Верховная Рада поддержала постановление президента Владимира Зеленского о введении санкций против Республики Никарагуа. Причина - летом 2019 года правительство Никарагуа открыло почетное консульство страны в оккупированном Крыму, а именно - в Симферополе.

5 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение ВР "смехотворным". "Это решение выглядит смехотворно. Как известно, с 2017 года Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, поэтому санкции накладывать, по сути, не на что. Пожалуй, это акт отчаяния", - заявила она.