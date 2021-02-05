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Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов

Пятница, 5 февраля 2021, 16:48

Россия высылает трех европейских дипломатов на основании того, что они посещали акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает "Европейская правда".

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - говорится в заявлении.

Как отмечается, они объявлены персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", - заявили в МИД РФ.

По данным источников издания EUobserver, решение о высылке дипломатов было принято во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, который прибыл в Москву с первым официальным визитом.

Недавно Москву с визитом посетила и глава МИД Швеции и действующая глава ОБСЕ Анн Линде.

По данным российских СМИ, 23 января шведский дипломат участвовал в акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за ходом протестов. Комментируя действия западных посольств по несогласованных акций и присутствие дипломатов на суде по делу Навального, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.

Напомним,  Боррель в Москве выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Темы: РосcияЕСНавальныйдипломатические отношениямеждународные отношения


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