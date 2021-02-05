Чехия заинтересовалась российским "Спутником V"

Чешская Республика проявила интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу отправился с визитом в Будапешт, чтобы узнать от своего венгерского коллеги Виктора Орбана о запланированном использовании российской вакцины.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая выдала разрешение на применение российской вакцины в чрезвычайных ситуациях.

"Конечно, мы все хотели бы, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило российскую вакцину", - сказал Бабиш перед отъездом в Венгрию.

Среди чешского населения есть недовольство медленными темпами кампании вакцинации: по данным Министерства здравоохранения, на пятницу в Чехии было введено 327 759 доз вакцины.

В Чехии почти 10,7 миллиона человек. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано более 1 млн подтвержденных случаев инфекции и почти 17 000 смертей.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу 5 февраля выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.