Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия заинтересовалась российским "Спутником V"

Пятница, 5 февраля 2021, 16:25
Чехия заинтересовалась российским Спутником V

Чешская Республика проявила интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

Об этом пишет немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу отправился с визитом в Будапешт, чтобы узнать от своего венгерского коллеги Виктора Орбана о запланированном использовании российской вакцины.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая выдала разрешение на применение российской вакцины в чрезвычайных ситуациях.

"Конечно, мы все хотели бы, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило российскую вакцину", - сказал Бабиш перед отъездом в Венгрию.

Среди чешского населения есть недовольство медленными темпами кампании вакцинации: по данным Министерства здравоохранения, на пятницу в Чехии было введено 327 759 доз вакцины.

В Чехии почти 10,7 миллиона человек. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано более 1 млн подтвержденных случаев инфекции и почти 17 000 смертей.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу 5 февраля выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Темы: ЧехияРосcиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Чехия
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: