После отключения телеканалов Медведчука зрители перебрались к Мураеву - СМИ
После отключения каналов пула Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK - втрое активнее зрители начали смотреть телеканал Евгения Мураева "НАШ".
Источник: сайт "Детектор медиа", ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine
Детали: Отмечается, что доля "НАШ" в первый день после отключения выросла более чем 3,5 раза.
Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, "вся Украина", то 3 февраля она достигла до 1,72%. В больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%.
"Детектор медиа" отмечает, что в среднем в январе "НАШ" имел "достаточно скромные показатели" и занимал последние позиции в топе информационных вещателей с долей 0,38% по выборке "Вся Украина" и 0, 52% по выборке "50 тыс.+", аудитория 18+.
В то же время, доля телеканала "Прямой", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, выросла с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+, "Вся Украина". В городах с населением более 50 тысяч она выросла с 1,68% до 2,13%.
Кроме того, показатели выросли и в других информационных вещателей, в частности у "24 канала", "5 канала", "Эспрессо".
Данные предоставлены агентством Vizeum Ukraine. Данные телепанели принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - "Коммуникационный альянс". Данные приведены для аудиторий 18+, выборки "Вся Украина" и "50 тыс.+" по показателям rat% и shr%. Данные Overnight. Подробнее по показателям - в глоссарии ИТК.
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.
- Речь идет о телеканалах "112 Украина", NewsOne, ZIK. Трансляцию каналов начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
- По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы планируют бороться за свое право быть в эфире.
- В то же время у здания телеканала "НАШ" произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.