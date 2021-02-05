После отключения каналов пула Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK - втрое активнее зрители начали смотреть телеканал Евгения Мураева "НАШ".

Источник: сайт "Детектор медиа", ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine

Детали: Отмечается, что доля "НАШ" в первый день после отключения выросла более чем 3,5 раза.

Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, "вся Украина", то 3 февраля она достигла до 1,72%. В больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%.

"Детектор медиа" отмечает, что в среднем в январе "НАШ" имел "достаточно скромные показатели" и занимал последние позиции в топе информационных вещателей с долей 0,38% по выборке "Вся Украина" и 0, 52% по выборке "50 тыс.+", аудитория 18+.

В то же время, доля телеканала "Прямой", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, выросла с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+, "Вся Украина". В городах с населением более 50 тысяч она выросла с 1,68% до 2,13%.

Кроме того, показатели выросли и в других информационных вещателей, в частности у "24 канала", "5 канала", "Эспрессо".

Данные предоставлены агентством Vizeum Ukraine. Данные телепанели принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - "Коммуникационный альянс". Данные приведены для аудиторий 18+, выборки "Вся Украина" и "50 тыс.+" по показателям rat% и shr%. Данные Overnight. Подробнее по показателям - в глоссарии ИТК.

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