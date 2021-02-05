Оккупанты стреляли возле Новомихайловки и Богдановки, без потерь

В течение дня оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, вблизи Новомихайловки зафиксировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения, который дистанционно минировал позиции Объединенных сил миной ПОМ-2 (осколочная противопехотная мина).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета у Богдановки.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Сообщается, что о нарушении "тишины" через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Предыстория: 4 февраля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного возле Пивденного.