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Зеленский перефразировал Булгакова: "Не читайте перед обедом продажные СМИ"

Пятница, 5 февраля 2021, 17:27
Зеленский перефразировал Булгакова: Не читайте перед обедом продажные СМИ

Президент Владимир Зеленский в видеообращении потроллил тех, кто повелся на провокацию о "запрете Булгакова в Украине" и увязал его цитату с контекстом закрытия пропагандистских телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого, как и наши украинские территории, мы никому не собираемся отдавать или дарить. Это - Михаил Булгаков. Цитата на языке оригинала "не читайте перед обедом советских газет".

Позвольте дополнить классика (тут Зеленский перешел на русский): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни".

Детали: Несмотря на заявления отдельных политиков и ряда СМИ, Зеленский заверил, что в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева.

Зеленский отметил, что только одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано во ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита". Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, поддержавшие аннексию Крыма.

Полное видеообращение Зеленского смотрите ниже

Валентина Романенко, УП

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