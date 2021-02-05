Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского
В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой", Зеленский записал обращение на русском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука, — актуальные новости 5 февраля.
О запрете входа в Раду журналистам Медведчука
Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в Верховной Раде. Это вызвало крайнее возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.
О видеообращении Зеленского
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на российском языке, в котором объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.
Зеленский такое упрекнул своего предшественника Петра Порошенко в том, что последнее время на его телеканалах агентов Кремля "показывают чаще, чем рекламу нового масла "Рошен".
О других важных новостях
Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что введение санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука готовилось на протяжении почти 8 месяцев.
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