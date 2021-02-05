Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского

В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой", Зеленский записал обращение на русском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука, — актуальные новости 5 февраля.

О запрете входа в Раду журналистам Медведчука

Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в Верховной Раде. Это вызвало крайнее возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

О видеообращении Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на российском языке, в котором объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.

Зеленский такое упрекнул своего предшественника Петра Порошенко в том, что последнее время на его телеканалах агентов Кремля "показывают чаще, чем рекламу нового масла "Рошен".

О других важных новостях

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что введение санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука готовилось на протяжении почти 8 месяцев.

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.

Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории 5 областей.

Пограничники завернули российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную АР Крым, она получила запрет на въезд на 3 года.

Неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1, где лечили Алексея навального после отравления "Новичком", Сергей Максимишин умер от сердечного приступа.